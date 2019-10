Aia del Cavallo, una strada pericolosa. L’ingresso di “Matera centro” andrebbe chiuso.

L’ingresso di Matera centro versa in condizioni pietose e non garantisce alcun livello di sicurezza per chi la percorre. Contrada Aia del cavallo andrebbe chiusa per preservare la sicurezza di automobilisti e motociclisti. In più punti della strada che rappresenta uno degli ingressi e delle uscite più trafficati della Città dei Sassi, la carreggiata ha ceduto e costituisce un pericolo per la circolazione. L’asfalto è sgretolato ed ha originato profonde e lunghe sconnessioni. Il brecciolino è sparso sulla carreggiata: il pericolo c’è, ma manca qualsiasi avviso per gli automobilisti ma sopratutto per i motociclisti che rischiano di cadere (come già avvenuto nelle ultime settimane). Nella parte bassa pericolosissime viti che reggevano i giunti di dilatazione (ormai saltati) fuoriescono dal manto stradale.

La maggioranza dei segnali stradali in quel tratto di strada sono inservibili in quanto ricoperti dalla vegetazione per cui non assolvono alla loro funzione di avvertimento ed indicazione. Occorrerebbe mettere subito in sicurezza la strada e ripristinare i cartelli. A dire il vero la manutenzione stradale in contrada Aia del Cavallo non viene effettuata da anni. Per esempio, i guard rail che costeggiano la via fuoriescono e sono mal ridotti. In particolare la vegetazione nasconde il cartello con l’indicazione di una doppia curva e di un incrocio. Qualche residente assicura che il problema di quel cartello si riproponga da almeno 5 anni e che mai nessuno se ne è occupato. Pochi metri più giù è addirittura il cartellone che segnala lo schema dell’incrocio ad essere completamente inghiottito dalla vegetazione fino a rendere impossibile la lettura dell’informazione.