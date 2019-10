E’ questo il messaggio lanciato oggi da Matera, Capitale Europea della Cultura ed esempio virtuoso di valorizzazione delle nostre tradizioni culturali, nel corso del convegno su “Beni culturali vincolati: un piano d’azione comune per valorizzare una risorsa economica, sociale e culturale del nostro territorio” promosso da ADSI-Associazione Dimore Storiche Italiane, che riunisce 4.500 proprietari di dimore storiche in tutta Italia, e a cui hanno partecipato: Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata, Francesco Canestrini, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, Giacomo di Thiene, Presidente Nazionale Associazione Dimore Storiche Italiane, Luigi Ficacci, Direttore Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Antonella Guida, Coordinatrice Corso di Laurea in Architettura – Università degli Studi della Basilicata ed Eugenio Martuscelli, Presidente A.D.S.I. Basilicata.

Nel corso dell’incontro, tenutosi nella mattinata a Palazzo Ferrau Bernardini, si è discusso dell’importanza di un coordinamento e di uno sforzo congiunto fra istituzioni nazionali e locali, sovrintendenze, università e proprietari privati per favorire la conoscenza, catalogazione e tutela dei beni storico-architettonici, ma anche per facilitare l’accesso a fonti di finanziamento –come ad esempio fondi europei – che consentano sia di sostenere gli onerosi interventi di manutenzione necessari per la tutela degli immobili, sia di renderli più fruibili ed attraenti rispettando la loro vocazione e le loro caratteristiche.

L’obiettivo è valorizzare beni che rappresentano risorse importanti, culturali, ma anche economiche e sociali, per i territori in cui sono inserite: “Gli immobili di interesse storico-artistico non sono delocalizzabili” ha dichiarato il Presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane Giacomo di Thiene “e pertanto ogni investimento effettuato in essi rimane legato al territorio, sia che si tratti di restauri ed interventi di manutenzione, sia di interventi finalizzati a rendere possibili l’ospitalità turistica o l’organizzazione di manifestazioni.”

