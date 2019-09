Convegno “Economia Circolare: le biomasse per l’energia del futuro!”

La C.M.D. (Costruzioni Motori Diesel) S.p.A., leader nella costruzione di motori e di cogeneratori a biomasse vegetali ha organizzato un convegno divulgativo dal titolo “EconomiaCircolare: le biomasse per l’energia del futuro”.

Il convegno terrà il giorno venerdì 20 settembre 2019 alle ore 10.00 presso l’hotel MH di Matera. Ad aprire i lavori sarà il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, insieme all’assessore all’ambiente Gianni Rosa. Il convegno verterà sui temi inerenti l’Economia Circolare e l’impiego della biomassa vegetale nonché degli scarti legnosi per la produzione di energia termica e di energia elettrica in cogenerazione.

L’evento mira a far conoscere compiutamente la funzionalità e le potenzialità dell’ECO20x, il cogeneratore prodotto da C.M.D. S.p.A. che utilizza la biomassa vegetale residuale e gli scarti legnosi per produrre, in base al principio della pirogassificazione (decomposizione termochimica e non combustione), 20 kW elettrici e 40 kW termici in continuità operativa (7.500 ore/anno).

L’utilizzo di questi Gruppi Energetici trova interesse puntuale nelle tante attività di imprenditoria privata e in quella pubblica legata ai piccoli Comuni del nostro Paese.

Il sistema tecnologico realizzato è gestito in continuo, anche da remoto, per consentire una conduzione al massimo dei rendimenti termici ed elettrici con consumi di cippato di legno predeterminati e sicuri.

L’ECO20x viene presentato con il supporto di strumenti finanziari agevolativi previsti dalle ultime normative a tutela dell’ambiente e per il risparmio energetico.

Le scelte industriali della CMD Spa esprimono un alto valore di sensibilità industriale per la sostenibilità ambientale contribuendo con ciò all’abbattimento degli inquinanti atmosferici dati dalla produzione energetica da fonti non rinnovabili.

CMD si pone anche in modo propositivo per supportare gli utilizzatori dell’ECO20x da un punto di vista finanziario avendo creato una piattaforma di servizi bancari per la creazione di un vantaggio competitivo per tutti gli attori della filiera sia nella fase di investimento che di finanziamento. L’ECO20x sarà in funzione presso la sede del convegno ove saranno rese tutte le delucidazioni che potranno essere poste a conclusione dei temi trattati.

La possibilità di interfacciarsi con l’ECO20x in funzione sarà attuata, al termine del convegno, nel pomeriggio e nella mattina successiva sempre nella sede dell’MH Hotel in concomitanza con l’evento nazionale di Confindustria.

L’evento è patrocinato dai diversi ordini professionali della provincia di Matera, Potenza e Taranto.