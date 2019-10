Un incidente tra una moto Kawasaki ER 6 ed un pick up della Volkswagen è avvenuto questa mattina alle ore 11,20 nei pressi del distributore di benzina in via Montescaglioso. Il giovane alla guida della moto ha impattato contro la fiancata del pick up che stava entrando nel distributore. L’impatto è stato violento ed il giovane è rimasto a terra privo di sensi. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e la polizia municipale che ha regolato il traffico.