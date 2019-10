L’AZIENDA MATERANA EGOITALIANO OTTIENE LA PRESTIGIOSA CERTIFICAZIONE “ELITE” DI BORSA ITALIANA

Egoitaliano, giovane azienda produttrice di divani e complementi d’arredo made in Italy, riceve il prestigioso riconoscimento “ELITE” di Borsa Italiana in occasione dell’ ELITE Day 2019 a Londra.

“È con grande orgoglio e riconoscenza che riceviamo questa certificazione. L’esperienza di ELITE – spiega Piero Stano – ha rappresentato per Egoitaliano un’opportunità per accelerare il percorso di crescita e aumentare la competitività a livello internazionale, per accedere al networking mondiale della comunità finanziaria e industriale, e per ricevere un impulso straordinario al miglioramento dei nostri processi organizzativi, gestionali ed informatici”.