Lo storico Caffè Centrale di Matera, in piazza Vittorio Veneto 8, cambia gestione dopo 54 anni. Lo scorso 31 dicembre c’è stato il passaggio di consegne dai fratelli Giuseppe e Damiano Montemurro che lo hanno gestito per oltre mezzo secolo, al nuovo proprietario, l’imprenditore materano Vincenzo Schiavone. A prendere il testimone del rinomato Caffè Centrale che è attivo, ininterrottamente, dagli anni ‘30 del secolo scorso saranno i due figli di Schiavone, i gemelli Angelo e Lorenzo. Appena ventiduenni i fratelli Schiavone terranno viva la tradizione di questo bar che conserva tutto il fascino dei caffè storici italiani. Damiano il più giovane dei fratelli Montemurro continuerà ancora per una anno ad affiancare nel bar i fratelli Schiavone per insegnare loro tutti i segreti di un buon caffè. Giuseppe Montemurro invece, ad 80 anni si godrà finalmente la pensione dopo aver servito con professionalità centinaia di migliaia di caffè in 54 anni.

Tanti i nomi di artisti, intellettuali, imprenditori, attori e politici che, in oltre 80 anni, si sono fermati nel cuore di Matera a sorseggiare un caffè, un drink, un aperitivo e a gustare un aperitivo o un gelato. Caratterizzato dalla sua posizione ad angolo con doppio ingresso, il Caffè Centrale continuerà ad essere una imperdibile sosta per turisti e materani, con l’atmosfera cordiale che da sempre caratterizza questa icona del centro di Matera.