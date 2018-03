MATERA 2019. ANCORA NESSUNA NOTIZIA SUL “GRANDE EVENTO” DEL 19 MARZO. E MANCA SOLO UNA SETTIMANA…

Ancora nessuna notizia del prossimo evento mensile di Matera 2019 programmato per il 19 marzo 2019. Ad una settimana esatta dalla scadenza non si sa assolutamente nulla relativamente al “grande evento” che la Fondazione Matera 2019 organizza ogni mese come test per gli appuntamenti del 2019. Sul sito ufficiale di Matera 2019, non c’è nessuna notizia o nessun programma in merito all’evento. Nessuna traccia anche sulla pagina Facebook ufficiale di Matera 2019. Nessun manifesto o nessun volantino è stato diffuso. Cosa si farà il prossimo 19 marzo nella Capitale Europea della Cultura? Nessuno lo sa. Silenzio assoluto.

In tanti, a questo punto si chiedono se l’evento si farà oppure no. Senza una adeguata promozione e comunicazione, ad una settimana dall’evento, si rischia di fare un nuovo evento flop esattamente come accaduto un mese fa quando il palazzetto dello sport di Matera rimase vuoto perché nessuno sapeva nulla della “festa dei volontari”. Ancora una volta i ritardi accumulati penalizzano la riuscita degli eventi. E se, come si legge sul sito di Matera 2019, “i grandi eventi mensili fungeranno da test per gli appuntamenti del 2019, coinvolgendo tutti i cittadini, residenti e temporanei”, con questa disorganizzazione le previsioni per il 2019 sono tutt’altro che rosee.