MATERA SENZA SPAZIO EVENTI PER IL 2019. UN TEATRO TENDA L’UNICA SOLUZIONE?

E’ esploso, ieri, a Potenza, durante la riunione degli stati generali di Matera 2019 il caso dell’assenza nella città dei Sassi di un luogo adatto ad ospitare i grandi eventi della Capitale europea della Cultura del 2019. A lanciare l’allarme è stato lo stesso direttore della Fondazione Matera Basilicata 2019, Paolo Verri che ha chiesto alla regione “risposte in tempi brevi”. “Le soluzioni – ha detto Verri – non sono semplici. Ad oggi non abbiamo disponibilità di spazi per operare nel programma, per l’implementazione digitale in ambito culturale, per fare accoglienza a Matera. Vorremmo maggiore chiarezza su quali saranno i cantieri aperti per le nostre esigenze ed i tempi di realizzazione”.

Eppure lo spazio che la Fondazione aveva individuato già da tempo per ospitare i grandi eventi, cioè la Cava del Sole, è un progetto di cui si sta occupando la stessa Fondazione. Ma ormai le ombre sulla concreta possibilità di allestire la cava entro la fine del 2018 sono tante. La Fondazione aveva ricevuto dal Comune di Matera la “delega”, attraverso una serie di atti amministrativi (dal 2015 in poi), ad occuparsi della progettazione e della realizzazione del contenitore temporaneo di eventi (una struttura smontabile) alla Cava del Sole. La progettazione preliminare della Cava del Sole aveva sollevato nei mesi scorsi non poche polemiche con prese di posizione ufficiali da parte degli ordini di Architetti e Ingegneri di Matera per le modalità di assegnazione dell’incarico affidato direttamente, senza bando. Posizioni sfociate poi in una interrogazione al presidente della regione, Marcello Pittella da parte del consigliere Gianni Rosa in quota FDI. Il progetto che prevede la realizzazione di un allestimento completamente amovibile che renderà questo luogo fruibile per una serie di eventi, preservandone, al tempo stesso, la natura di sito storico. Costo totale per la sola progettazione: € 76.000 circa; importo comunque oltre la soglia per gli affidamenti diretti. Ma non c’è stata nessuna gara o procedura negoziata”.

“Nei mesi scorsi -afferma Rosa- abbiamo presentato un’interrogazione chiedendo al Presidente come mai sono stati stipulati tanti contratti con progettisti e se questo non possa comportare un’elusione del divieto di frazionamento degli appalti. Nonostante il progetto sarà realizzato, nei prossimi mesi, attraverso una gara di evidenza pubblica, abbiamo il sospetto che proprio la fase relativa alla progettazione sia stata condotta dalla Fondazione eludendo i principi di trasparenza e legalità in materia di appalti pubblici”.

“La Fondazione Matera Basilicata 2019 -si legge nell’interrogazione di Rosa- ha assegnato una serie di contratti di prestazione professionale attraverso affidamenti diretti. Tra questi: € 10.000 per il coordinamento delle attività relative alla progettazione; € 39.500 per il responsabile della progettazione; € 8.000 per l’elaborazione dei documenti relativi agli aspetti di prevenzione incendi ed energetici; € 8.000 per la predisposizione di elaborati grafici relativi alle strutture dell’allestimento. E così a seguire con affidamenti di importo minore. Tutto legale nella forma. Ma, nella sostanza, la somma degli affidamenti diretti sembra essere il frazionamento di un unico incarico di progettazione per complessivi € 76.000, stante ai soli incarichi affidati sinora. Una somma del genere richiede, nel codice degli appalti, l’indizione di un bando di gara o di una procedura negoziata. Non sarà che, proprio nell’intento di evitarlo, la Fondazione ha preferito frazionare l’incarico complessivo di progettazione in contratti sotto i € 40.000, avendo così libera scelta per affidamenti diretti e assolutamente discrezionali?”.

I dubbi non sono mai stati sciolti e nel frattempo sul progetto della cava del sole hanno cominciato ad accumularsi ritardi, tanto che nell’ultima riunione del Cda della Fondazione è emerso che il progetto della Cava del Sole è tra quelli che rischiano di non essere pronti per il 2019. Il bando per la progettazione esecutiva della cava doveva essere stato pubblicato entro il 31 gennaio scorso. A distanza di oltre un mese non si sa ancora nulla. Come si fa a 9 mesi dal 2019 a indire la gara per la progettazione, indire quella per la realizzazione, realizzare e collaudare l’opera? L’alternativa quale sarebbe? Un teatro tenda? Sembra ormai l’unica soluzione percorribile. Ed anche in questo caso occorre muoversi per predisporre un bando ed una relativa gara perché tutto possa essere pronto per il primo gennaio 2019.