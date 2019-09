MOTOCICLISMO, DUNLOP CUP: ULTIMA GARA DI STAGIONE PER RUBINO A MISANO

Sarà il circuito di Misano Adriatico ad ospitare, domenica 29 settembre l’ultimo round stagionale del Trofeo Dunlop Cup che vede impegnato il pilota materano del team Otello, Raffaele Rubino. Il pilota della città dei Sassi approda sul tracciato romagnolo dopo le entusiasmante prova del Mugello che lo ha visto salire sul podio con la sua Ducati Panigale V4. Quello di domenica a Misano rappresenta un appuntamento di grande importanza per delineare le posizioni di comando dopo l’ottima prestazione di rubino durante questa stagione. Il livello della gara è come sempre altissimo ma non è escluso che le proverbiali doti di staccatore del pilota materano possano portare a disputare una buona gara. Attualmente Rubino è secondo in classifica generale.

