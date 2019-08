Motociclismo: Rubino in pista al Mugello per la Dunlop Cup

Sarà il circuito del Mugello ad ospitare, domani 25 agosto il settimo round stagionale del Trofeo Dunlop Cup che vede impegnato il pilota materano del team Otello, Raffaele Rubino. Il pilota della città dei Sassi approda sul tracciato toscano dopo l’entusiasmante prova dello scorso mese di luglio sempre sullo stesso circuito che lo ha visto salire sul podio con la sua Ducati Panigale V4. Quello del Mugello è un circuito sul quale Rubino ha corso diverse volte. L’appuntamento con il Mugello che, per quanto concerne le due ruote è sede abituale del GP d’Italia, rappresenta dunque una gara di grande importanza per delineare le posizioni di comando in questa stagione durante la quale il pilota lucano è sempre salito sul podio. Il livello della gara è come sempre altissimo ma non è escluso che le proverbiali doti di staccatore del pilota materano possano portare a disputare una buona gara. “L’unica incognita – afferma Rubino- è legata alla variabilità del meteo, ma durante le prove abbiamo lavorato al settaggio delle sospensioni per la pista bagnata. Essendo la V4 molto sensibile alle regolazioni, credo di poter trovare l’assetto giusto anche se pioverà”.