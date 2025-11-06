Da oggi è aperta al pubblico l’82ª Edizione di EICMA – Esposizione internazionale delle due ruote, in programma fino a domenica 9 novembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho.

Con oltre 730 espositori provenienti da 50 Paesi e più di 2.000 marchi rappresentati, EICMA si conferma il più autorevole punto di riferimento mondiale per l’intera industria motociclistica e per la filiera della mobilità su due ruote. L’evento, che quest’anno celebra la sua lunga tradizione sotto il claim “EICMA, That’s Amore”, si annuncia come un tributo alla passione che unisce chi costruisce e chi ama le due ruote.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione, accanto al Ministro Giorgetti, delle principali autorità istituzionali e dei vertici di EICMA: il Presidente Pietro Meda, l’Amministratore Delegato Paolo Magri, il presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) Mariano Roman, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’Assessore allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello, il Presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti, il presidente di Fiera Milano Carlo Bonomi, il presidente dell’ICE Matteo Zoppas nonché i rappresentanti delle imprese e le autorità militari.

Da giovedì 6 a domenica 9 novembre i padiglioni di Fiera Milano apriranno le porte al grande pubblico, che potrà vivere un’esperienza immersiva tra anteprime mondiali, tecnologie d’avanguardia, gare, spettacoli dal vivo e i contenuti speciali sviluppati dall’organizzazione, come un’area test dedicata alla mobilità urbano e una mostra sulla storia della Dakar.

Significativa, anche in questa edizione, la presenza del Made in Italy, che rappresenta il 30% del totale degli espositori, confermando il ruolo dell’Italia come primo Paese europeo per mercato e produzione motociclistica. A sottolineare la crescente dimensione internazionale della manifestazione, EICMA 2025 accoglie inoltre espositori da dieci nuovi Paesi, tra cui Estonia, Georgia, Irlanda, Messico, Panama, Perù ed Emirati Arabi Uniti.

Nei nove padiglioni di Fiera Milano a Rho, insieme all’area esterna MotoLive che celebra 20 anni di storia con un’estensione record di oltre 60.000 mq, EICMA si conferma non solo una fiera, ma un evento globale, capace di unire business, spettacolo, innovazione e passione in un’unica piattaforma di incontro tra industria e pubblico.

Con la sua inaugurazione ufficiale, EICMA 2025 riafferma il ruolo di Milano come capitale mondiale delle due ruote e rinnova una storia di successo e di amore per la mobilità che guarda al futuro con entusiasmo e fiducia.