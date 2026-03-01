Addio al giovane materano Roberto Laguardia

La comunità di Matera è profondamente colpita dalla prematura scomparsa di Roberto Laguardia, venuto a mancare oggi all’età di soli 39 anni dopo una breve malattia.

Roberto era una persona conosciuta e stimata da tanti: disponibile, sorridente e generosa, capace di regalare una parola buona e un gesto gentile a chiunque ne avesse bisogno. Il suo sorriso sincero e il suo carattere solare resteranno impressi nella memoria di colleghi, amici e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo.

Da vent’anni lavorava con dedizione presso il supermercato Interspar del centro commerciale Il Circo, diventando un punto di riferimento non solo per i colleghi ma anche per i tanti clienti che ogni giorno varcavano quelle porte. La sua professionalità si univa a una naturale capacità di creare rapporti umani autentici, fatti di rispetto, cordialità e attenzione.

Oggi Matera perde un ragazzo perbene, un lavoratore instancabile e un amico leale. Ma soprattutto perde un marito amorevole e un padre affettuoso. Roberto lascia la moglie e due piccoli gemelli di appena tre anni, ai quali era profondamente legato e per i quali rappresentava un esempio di dedizione e amore incondizionato.

In questo momento di grande dolore, l’intera comunità si stringe attorno alla sua famiglia, condividendo un lutto che lascia un vuoto difficile da colmare. Il ricordo di Roberto continuerà a vivere nei sorrisi che ha donato, nel bene che ha saputo fare e nell’affetto sincero di chi lo ha conosciuto.