Venerdì 19 dicembre, dalle 15:00 alle 18:30, alla Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE) di Matera, il workshop: “AI & Leadership: il ruolo dei leader nella trasformazione digitale” organizzato da Federmanager Basilicata. Il workshop tenuto da Alessandra Lazazzara, docente all’Università degli Studi di Milano ed esperta di AI applicata ai processi HR, workplace inclusion e digital mindset; è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali ed è considerata una delle principali voci italiane sui temi della trasformazione digitale delle organizzazioni.

“Oggi ai manager è richiesto non solo di conoscere potenzialità e limiti delle tecnologie emergenti, ma anche di sviluppare un pensiero critico e un digital mindset responsabile, capace di integrare l’AI nelle decisioni strategiche in modo etico e consapevole, agendo come veri e propri motori del cambiamento.” – dichiara il presidente di Federmanager Basilicata Luigi Prisco.

Il workshop, della durata di 3,5 ore e completamente gratuito, è stato progettato come un percorso immersivo che alternerà momenti accademici a esercitazioni di gruppo. I punti chiave dell’incontro saranno:

Analisi dell’impatto: come l’AI trasforma i processi decisionali.

Etica e Responsabilità: riconoscere i pregiudizi (bias) umani e tecnologici.

Leadership 4.0: Sviluppare un digital mindset orientato alla collaborazione uomo-macchina.

Casi Reali: testimonianze concrete per l’adozione dell’AI in azienda.

A chiudere i lavori ci sarà Massimo Galante, CEO di Applica, che porterà la propria esperienza sul campo, illustrando come l’intelligenza artificiale venga già applicata con successo nelle organizzazioni moderne.

Con questo appuntamento, Federmanager Basilicata chiude il 2025 e ribadisce il proprio ruolo centrale nel tessuto produttivo locale, puntando sulla formazione d’eccellenza come leva fondamentale per la competitività delle imprese e lo sviluppo del territorio lucano.