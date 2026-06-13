Apre a Matera il primo Ducati Official Store del Sud Italia

Inaugurato ieri in Via Roma il nuovo flagship store del marchio di Borgo Panigale. È il terzo in Italia dopo Milano e Roma

Ducati sceglie Matera per il suo primo Official Store del Sud Italia. È stato inaugurato ieri sera il nuovo flagship store del prestigioso marchio motociclistico in Via Roma 4, nel cuore della Città dei Sassi, destinato a diventare un punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote provenienti dalla Basilicata e dalle regioni limitrofe.

A tagliare il nastro c’era il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, insieme a Mario e Nico Colucci, proprietari della storica concessionaria Centro Moto Colucci, attiva da oltre cinquant’anni nel settore motociclistico. Con questa apertura si rafforza ulteriormente la presenza di Ducati a Matera, che può ora contare su uno spazio di grande impatto visivo esclusivamente dedicato all’abbigliamento e al merchandising ufficiale del marchio bolognese.

Il Ducati Official Store di Matera è il terzo inaugurato in Italia, dopo quelli di Milano e Roma, e nasce con l’obiettivo di offrire ai visitatori un’esperienza immersiva nel mondo Ducati, valorizzandone lo stile, la tradizione sportiva, la tecnologia, l’innovazione e il design.

“Siamo molto felici e orgogliosi – dichiarano Mario e Nico Colucci – di questa nuova apertura che porta lo stile Ducati nel pieno centro di Matera. Abbiamo realizzato uno spazio moderno e di qualità, capace di rappresentare al meglio il mondo valoriale Ducati e pronto ad accogliere una community di appassionati particolarmente forte e attiva a Matera, in Basilicata e nelle regioni vicine”.

Grande partecipazione per l’evento inaugurale, che ha visto la presenza di clienti, motociclisti, e appassionati del marchio di tutte le età. La serata, caratterizzata da entusiasmo e convivialità, ha sancito ufficialmente l’apertura di un nuovo luogo di incontro per tutti gli amanti Ducati.

All’interno dello store trovano spazio numerosi prodotti ufficiali del brand, pensati per coloro che desiderano vivere la passione Ducati anche oltre la moto: orologi, occhiali da sole, portachiavi, bicchieri, accendini, ombrelli, borse, penne, targhe e modellini da collezione, insieme ad altri articoli esclusivi firmati Ducati come caschi, giubbotti e accessori.

Il nuovo Ducati Official Store Matera si propone non solo come punto vendita, ma come una prestigiosa vetrina del marchio in una città riconosciuta a livello internazionale per la sua storia, la sua cultura e la sua capacità di attrarre turismo da tutto il mondo.

Con questa apertura, Ducati consolida ulteriormente il proprio legame con il territorio esaltando il senso di appartenenza che da sempre caratterizza il marchio.