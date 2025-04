Basilicata Magazine ricorda Francesco: il Papa degli ultimi

By

Nel giorno del Lunedì dell’Angelo, il cordoglio della redazione per la scomparsa del Pontefice

Nel giorno del Lunedì dell’Angelo, la redazione di Basilicata Magazine si unisce con profonda commozione al dolore del mondo intero per la scomparsa di Papa Francesco, tornato alla Casa del Padre. La sua morte segna la fine di un pontificato iniziato il 13 marzo 2013 che ha saputo toccare il cuore di milioni di persone, credenti e non credenti, con parole e gesti di straordinaria umanità.

Papa Francesco è stato, per il nostro tempo, una carezza di Dio. Un autentico testimone di fede, capace di incarnare con semplicità e forza evangelica i valori più profondi del cristianesimo: l’umiltà, l’inclusione, la speranza, la carità. Il suo pontificato ha segnato un’epoca in cui la Chiesa si è fatta più vicina ai margini del mondo, attenta agli ultimi, ai dimenticati, a chi non ha voce.

Con la sua voce gentile ma determinata, ha saputo richiamarci costantemente alla tenerezza, alla giustizia, alla pace. Ha indicato nella fraternità il cammino per una società più giusta e solidale. Francesco è il Papa più anziano ad aver viaggiato in carica. Sono quattro le encicliche firmate da papa Francesco. La prima è ‘Lumen Fidei’ (29 giugno 2013) scritta a quattro mani col suo predecessore Benedetto XVI che tratta il tema della ecologia culturale, seguita da ‘Laudato si’ (24 maggio 2015) che tratta il tema dell’ecologia della vita quotidiana, mentre ‘Fratelli tutti’ (3 ottobre 2020) parla del principio del bene comune e ‘Dilexit nos’ (24 ottobre 2024) tratta il tema della giustizia tra le generazioni.

L’ultima visita del Papa a Matera è stata il 25 settembre 2022, in occasione del Congresso Eucaristico.

La sua eredità spirituale e sociale è immensa. L’attenzione agli ultimi, ai migranti, ai poveri, all’ambiente, ai giovani, resta come una luce che continuerà a guidare il cammino della Chiesa e dell’umanità. A lui va il nostro pensiero riconoscente e il nostro saluto più affettuoso.

Grazie, Santo Padre. Ci hai insegnato che la vera grandezza è farsi piccoli. E che la fede, quando è autentica, sa farsi prossimità.

La Redazione di Basilicata Magazine