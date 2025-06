Basilicata: trentadue under 35 nel mercato dell’audiovisivo. Il bilancio dei corsi di formazione della Lucana Film Commission

Trentadue giovani under 35 sono pronti a entrare nel mercato del lavoro cinematografico e televisivo, grazie ai corsi di formazione promossi gratuitamente dalla Lucana Film Commission. Con questa iniziativa, si amplia l’offerta formativa e lavorativa in Basilicata, rendendo la regione sempre più attrattiva per le produzioni audiovisive. Sono state garantite, in totale, 840 ore di formazione e 360 ore di stage, offrendo ai partecipanti un percorso completo che ha unito teoria e pratica. Grazie alle esperienze acquisite, diversi corsisti stanno già ricevendo le prime proposte lavorative al termine degli stage, un chiaro segnale dell’efficacia del programma formativo e della sua capacità di creare concrete opportunità professionali.

Il corso per “Addetto al Montaggio” è stato realizzato da Lambda Academy – capofila dell’ATS “Ciak si forma”, in collaborazione con il Liceo Classico-Artistico “Duni-Levi” di Matera, Mediterraneo Cinematografica ed E.sc.la – Ente Scuole Lavoro Basilicata. Le attività teoriche e pratiche hanno formato professionisti capaci di gestire il montaggio delle sequenze filmiche, tradizionale e digitale, garantendo la continuità narrativa e la qualità del prodotto. Attenzione posta anche su finitura e post produzione, inglese tecnico e diritto d’autore.

Il corso per “Assistente di Produzione Cinematografica” è stato realizzato da Studio Risorse S.r.l. con il coinvolgimento di TRM Network S.r.l., ETT Solution S.p.a., SudItalia Video, Sync S.a.s. e Consorzio Materahub Industrie Culturali e Creative SCARL. I partecipanti hanno acquisito competenze fondamentali nella gestione tecnica, amministrativa e logistica delle produzioni cinematografiche e televisive, affiancando il Direttore di Produzione.

La Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera, tra l’altro sede della Lucana Film Commission, ha ospitato le lezioni in aula, fornendo un ambiente altamente innovativo per l’apprendimento.

A guidare i corsisti sono stati professionisti del settore altamente qualificati, quasi tutti di origine lucana, contribuendo a rafforzare la filiera produttiva del territorio e a trasmettere il know-how specifico delle produzioni.

“La formazione tecnica e pratica offerta attraverso il coinvolgimento di 16 diversi qualificatissimi docenti – ha dichiarato Roberto Venezia Direttore di Lambda Academy – ha permesso ai nostri 20 allievi di sviluppare competenze immediatamente spendibili prima nelle aziende coinvolte nelle attività di stage, 15 in tutto, e in futuro sul mercato del lavoro. Siamo fieri dei risultati ottenuti e dell’entusiasmo con cui hanno affrontato il percorso”.

“Questo progetto ha consolidato un ecosistema formativo che unisce didattica, pratica e inserimento lavorativo – ha evidenziato Maria Santarcangelo, Responsabile Coordinamento Studio Risorse s.r.l. Vedere i corsisti pronti ad entrare nel mondo del lavoro ci riempie di soddisfazione”. “Questi corsi – ha concluso Margherita Romaniello, Presidente della Lucana Film Commission – dimostrano l’impegno della Fondazione LFC nel creare opportunità concrete per i professionisti nel settore audiovisivo. Ringraziamo sentitamente tutti i soggetti ospitanti che hanno accolto i corsisti durante gli stage, offrendo loro un’esperienza formativa di alto valore: la CTE di Matera, le aziende partner, i professionisti che hanno guidato il percorso e l’Università degli Studi della Basilicata.

Questa collaborazione tra istituzioni, enti e imprese conferma quanto sia importante investire nella formazione di nuove generazioni, creando le basi per un futuro di crescita nel settore cinematografico e audiovisivo. Dopo il corso di Sartoria e Taglio Costume avviato con Cinecittà, questo ulteriore investimento nella formazione sui mestieri del cinema garantisce in Basilicata non solo scenari unici, ma anche un network di competenze indispensabili, risorse professionali preparate e capaci di supportare le produzioni in ogni fase. Un’evoluzione che rafforza il posizionamento della terra lucana nel panorama dell’industria cinematografica”.