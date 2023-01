BILANCIO ASM MATERA: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO GERLI REPLICA AL CONSIGLIERE REGIONALE VIZZIELLO

Gerli: “Dimissioni per ragioni strettamente personali e b ilancio ASM sottoscritto senza alcuna riserva”

Di seguito la dichiarazione di Massimiliano Gerli, già Direttore Amministrativo dell’ASM

“Ho appena appreso che il consigliere regionale Vizziello, in una nota pubblicata sul sito istiruzionale della Regione Basilicata, in relazione al bilancio 2021, approvato in disavanzo il 31 dicembre 2022, dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha tra l’altro affermato: ‘chi ha senso di responsabilità come dire dimostrato dal direttore amministrativo Gerli si dimette’.