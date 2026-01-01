Un capodanno al buio per molti residenti di via Serra Sant’Angelo a Matera Sud rimasti senza energia elettrica dalle 19 e 30 di ieri sera, a causa di un guasto alla rete che ha provocato disagi, proteste e danni. Le famiglie residenti denunciano una situazione ormai insostenibile, aggravata dalle basse temperature della notte e dall’impossibilità di utilizzare elettrodomestici, sistemi di riscaldamento e dispositivi essenziali.

Numerose le segnalazioni inviate a Enel Distribuzione, responsabile della gestione della rete elettrica, ma nonostante le rassicurazioni ricevute, il ripristino del servizio non è ancora avvenuto del tutto stamattina. Intanto cresce la preoccupazione tra i cittadini, soprattutto tra anziani, bambini e persone con fragilità, costretti a trascorrere la notte al freddo e senza illuminazione.

«Siamo senza corrente da ieri sera e nessuno ci dà risposte certe sui tempi di ripristino – racconta un residente –. Abbiamo subito anche danni agli elettrodomestici a causa dei continui sbalzi di tensione». Altri parlano di alimenti andati a male e attività lavorative compromesse per il capodanno, con disservizi notevoli agli ospiti e probabili recensioni negative per le attività turistiche.

La richiesta dei cittadini è chiara: un intervento immediato e comunicazioni tempestive e trasparenti. Nel frattempo non si esclude la possibilità di richieste di risarcimento per i danni subiti.

La comunità di Matera Sud attende ora una soluzione rapida, mentre il malcontento cresce e l’ennesimo blackout riaccende il dibattito sulla fragilità delle infrastrutture e sulla necessità di interventi strutturali per evitare il ripetersi di simili emergenze.

Vi terremo aggiornati sulla situazione.