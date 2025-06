Il rientro dal ponte del 2 giugno si è trasformato in un vero e proprio incubo per molti automobilisti in viaggio sulla S.S.7, in direzione Matera. A partire dal tardo pomeriggio di oggi, si sono registrate lunghe code e rallentamenti che in alcuni tratti hanno superato i 3 chilometri, soprattutto nei pressi degli snodi principali e in prossimità degli accessi alla città.

Complice il bel tempo e la possibilità di un fine settimana lungo, in tanti hanno scelto di trascorrere il ponte fuori città, nelle mete turistiche della costa jonica e delle bellezze naturalistiche e culturali della Basilicata. Il rientro, tuttavia, ha messo a dura prova la viabilità della Strada Statale 7, già nota per i frequenti rallentamenti nei periodi di maggiore afflusso turistico.

Il traffico è risultato particolarmente intenso nel tratto tra Miglionico e Matera, dove si sono formati incolonnamenti a causa dell’alto volume di veicoli. Non si segnalano incidenti, ma la circolazione è rimasta a rilento per diverse ore, costringendo molti automobilisti a procedere a passo d’uomo.

Si prevede un graduale miglioramento della situazione in serata, con la progressiva diminuzione del flusso di rientro. Per maggiori informazioni sulla viabilità in tempo reale consultare il sito ANAS