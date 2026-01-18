Dirotta su Cuba il 24 gennaio in concerto al teatro Mercadante di Altamura

Live esplosivo il 24 gennaio ad Altamura al Teatro Mercadante con i DIROTTA SU CUBA! Era il giugno del 1994 quando una band sconosciuta dal nome esotico ed affascinante uscì in radio col brano “Gelosia”.

Ne seguì un successo clamoroso e inaspettato. I Dirotta su Cuba, col loro sound unico ed inconfondibile, inaugurarono così il periodo più acidjazz e funk che l’Italia abbia mai avuto.L’unica vera costante è Simona Bencini, voce ed anima del gruppo, che dopo aver ripreso in mano le redini della storica band, nel 2023 ha infiammato la penisola con numerosi live carichi di energia e groove. Nel 2024, per celebrare i 30 anni di Gelosia, i Dirotta su Cuba sono ripartiti per un lungo tour, ricco di sold out e per ricordare questo importante anniversario ad aprile è uscito un vinile celebrativo del brano. dopo un intenso tour nell’estate del 2025, i Dirotta su Cuba continuano il loro tour anche nel 2026.

LINE – UP

Simona Bencini: Voce,

Emiliano Pari: Tastiere

Stefano Profazi: Chitarra

Patrizio Sacco: Basso

Vincenzo Protano: Batteria

Donato Sensini: Sax e flauto

Antonio Scannapieco: Tromba