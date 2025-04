In ottemperanza all’Ordinanza Commissariale n. 99/2025, firmata dal Commissario Straordinario Raffaele Ruberto del Comune di Matera , si dispone:

“La chiusura in via precauzionale di tutti gli uffici pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale di Matera per il giorno 14 aprile 2025, fatta salva la funzionalità dei servizi pubblici essenziali che dovranno essere garantiti e che, pertanto, restano esclusi dal presente provvedimento di chiusura.”