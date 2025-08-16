Serata difficile per chi ieri ha scelto di rientrare a Matera dopo la giornata di Ferragosto trascorsa sul litorale ionico. La SS75 Metaponto–Matera si è trasformata in una lunga fila di auto in direzione della Città dei Sassi, con tempi di percorrenza più che raddoppiati rispetto al solito.

Dalle prime ore del rientro pomeridiano fino a tarda sera, la strada ha registrato un flusso continuo di veicoli: famiglie, comitive e vacanzieri di ritorno dalle spiagge hanno trovato code interminabili, soprattutto nei tratti più trafficati vicino agli svincoli principali.

Nonostante il disagio e l’attesa forzata, non si sono verificati incidenti né particolari emergenze. La circolazione, seppur a passo d’uomo in alcuni tratti, è stata costante e ha iniziato a normalizzarsi solo in tarda serata, quando il grosso del flusso veicolare si è ormai ridotto.

Molti automobilisti hanno raccontato di aver impiegato quasi il doppio del tempo previsto per coprire i pochi chilometri che separano il mare da Matera, trasformando il rientro in una vera e propria prova di pazienza.

Un Ferragosto, dunque, che conferma ancora una volta quanto la SS75 sia un’arteria strategica ma anche fragile nei giorni di grande afflusso, quando il turismo di massa mette a dura prova la viabilità verso la città.