Anche la Basilicata presente al Festival del Fundraising, giunto alla sua 18° edizione. Tre giorni di eventi, formazione e grandi ospiti per fare cultura sulla raccolta fondi e dare sostegno alle cause che contano.

Ad oggi, il Terzo Settore è composto da circa 362.000 organizzazioni nonprofit, che pesano il 5% sul PIL e che contano oltre 800.000 dipendenti. Tra questi, la professione più richiesta è quella del fundraiser, figura imprescindibile che si occupa della sostenibilità economica delle organizzazioni, attraverso diverse campagne di raccolta fondi, e che instaura e cura le relazioni con i donatori. In Italia, da ormai 18 anni, i fundraiser si danno un appuntamento fisso per potersi confrontare e crescere insieme: è con queste esigenze che è nato il Festival del Fundraising, divenuto ormai il più grande e atteso evento della comunità europea dedicato al Terzo Settore e alla sostenibilità.

Questo festival è un’occasione speciale e unica per incontrarsi con curiosi e colleghi di realtà nazionali e internazionali legate al Terzo Settore. Un’esperienza unica per conoscere nuove storie di successo e professionisti straordinari da tutto il mondo, per fare formazione e aggiornarsi sulle strategie più innovative per la raccolta fondi: un festival all’insegna della crescita professionale e umana e dell’ispirazione personale e collettiva. Una vera e propria opportunità per riunire chi lavora per rendere il mondo un posto migliore utilizzando il fundraising come strumento pratico per cambiare davvero le cose.

Dietro ad esso c’è tanto lavoro e tanta voglia di stare insieme, anche per divertirsi. Non è infatti un caso che questo appuntamento sia ai primi tepori estivi nel cuore della Romagna: il 9-10-11 2025 giugno il Palacongressi di Riccione ospiterà la 18° edizione del Festival del Fundraising riunendo la più grande community del mondo nonprofit in Europa. Più di 4.500 presenze attese in 3 giorni, oltre 100 eventi formativi, un format unico che racchiude formazione, divertimento, emozioni, crescita personale, tante esperienze curiose, grandi ospiti, una festa e moltissima accoglienza.

Come ogni edizione, al Festival del Fundraising non partecipano soltanto professionisti del Terzo Settore, ma anche ospiti straordinari che renderanno unica e singolare anche questa edizione.

Tra gli special guest di quest’anno ci sarà Seth Godin, l’icona del marketing moderno che aprirà il festival con la prima plenaria e racconterà il fundraising dagli occhi del marketing. Uno sguardo inedito e allo stesso tempo imperdibile. Parteciperà anche Vera Gheno, linguista e saggista italiana, si occupa prevalentemente di comunicazione digitale e di diversità, equità e inclusione e porterà al festival non solo uno speech per capire come cambiare il mondo una parola alla volta, ma anche uno spettacolo esclusivo in collaborazione con il comune di Riccione. Non mancheranno, inoltre, oltre 10 speaker internazionali, tra cui Josh Hirsch, Dana Synder, Jakob Ohlsson, Saleem Tejani e tanti altri.

Infine, tra i volti e nomi noti anche al di fuori del Terzo Settore, al Festival del Fundraising parteciperà anche Enrico Galiano, insegnante e scrittore che, con la sua esperienza nel mondo dell’educazione, metterà in evidenza che nel fundraising, come nella vita, non è la perfezione a fare la differenza, ma l’autenticità.

Il Festival, dunque, sarà un evento formativo a 360° per chi vuole lavorare per rendere il mondo un posto migliore e per chi crede che un futuro più sostenibile e umano sia possibile.

Scopri l’intero programma e diventa partecipe del cambiamento. https://www.festivaldelfundraising.it/programma/