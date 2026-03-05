I dati del 4° Osservatorio Censis-Verisure confermano la tendenza al rialzo anche nel primo semestre 2025. Preoccupa il centro di Matera, dove tre abitazioni sono state prese di mira nel giro di un’ora.

La Basilicata non è immune dal fenomeno dei furti in abitazione. Anzi, i numeri parlano chiaro: la tendenza è in crescita, e le cronache recenti lo confermano. Solo sabato scorso, nel centro di Matera, tre abitazioni sono state colpite dai ladri nell’arco di una sola ora, con gli episodi concentrati in una zona ristretta della città tra via Gramsci, via Pecci e Via Castello. Un segnale che il problema, pur nella sua dimensione contenuta rispetto al resto d’Italia, è sempre più avvertito dalla cittadinanza.

I numeri del 2024

Secondo la quarta edizione dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis–Verisure, realizzato con il contributo del Servizio Analisi Criminale del Ministero dell’Interno, nel 2024 in Basilicata sono stati registrati 588 furti in abitazione, con un incremento dell’8,9% rispetto all’anno precedente. Il tasso regionale si attesta a 11,1 episodi ogni 10.000 abitanti, un valore ancora molto distante dalla media nazionale di 26,4, che colloca la regione al 18° posto in Italia — tra le meno colpite del Paese.

Sul fronte delle rapine — ovvero intrusioni che comportano l’uso della violenza contro i presenti — si contano 16 episodi, pari a 3 ogni 100.000 abitanti. Per incidenza, la Basilicata si posiziona al 7° posto nella graduatoria nazionale, a pari merito con la Campania.

Il 2025 segna un’accelerazione

Se il 2024 aveva già mostrato segnali di incremento, il primo semestre 2025 li amplifica in modo significativo. Tra gennaio e giugno sono stati denunciati 270 furti, con una crescita del 22,7% rispetto ai 220 dello stesso periodo del 2024. Una curva ascendente che preoccupa, soprattutto alla luce degli episodi recenti come quelli registrati a Matera.

Guardando al medio periodo, tra il 2019 e il 2024 l’andamento risulta sostanzialmente stabile (-0,2%), ma l’accelerazione dell’ultimo anno e mezzo suggerisce un cambio di tendenza da monitorare con attenzione.

L’Indice di Sicurezza Domestica: Basilicata al 7° posto

Nonostante la crescita degli episodi, la Basilicata si conferma una delle regioni più sicure d’Italia nell’Indice regionale della Sicurezza Domestica 2025 elaborato dall’Osservatorio Censis–Verisure, che misura sicurezza reale e percepita all’interno delle mura domestiche. La regione si posiziona al 7° posto, confermando il risultato del 2024.

L’indice si articola in tre dimensioni: la percezione della sicurezza del contesto abitativo (5° posto), il rischio di essere vittima di reati o eventi pericolosi in casa (11° posto) e le caratteristiche delle infrastrutture fisiche e digitali dell’abitazione (13° posto).

La casa al centro del benessere

Il 4° Rapporto dell’Osservatorio, intitolato «La sicurezza al servizio degli italiani», mette in luce come l’abitazione sia ormai molto più di uno spazio privato: è il fulcro di un ecosistema in cui si intrecciano vita quotidiana, relazioni, lavoro e connessioni digitali. In questo contesto, la sicurezza domestica diventa una componente essenziale del benessere. I dati lo confermano: il 90,8% degli italiani considera la sicurezza in casa sempre più importante, l’84,9% ritiene che i dispositivi di protezione aumentino la serenità quotidiana e il 64,1% prevede di investire maggiori risorse per proteggere la propria abitazione nei prossimi anni.