IL CONSIGLIERE CASINO PARLA ALLA CITTADINANZA DI MATERA GIOVEDI’ 30 GIUGNO

A quasi due anni dall’insediamento della giunta Bennardi, il consigliere Nicola Casino, capogrupo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Matera torna a parlare ai cittadini giovedì 30 giugno alle ore 18,30 all’Hotel San Domenico, per raccontare il lavoro svolto dall’opposizione e per informare sulle prospettive politiche che l’opposizione intende mettere in campo per migliorare la gestione della città.

“Nello spirito di impegno verso i cittadini che anima dall’inizio il mio mandato afferma Casino- sento il dovere di rendere conto dell’andamento della vita politica di Matera partendo dal ruolo che svolgo in Consiglio comunale e toccando i principali temi che alimentano il dibattito cittadino. A cominciare dal turismo che procede senza alcuna programmazione in una città che si definisce turistica. Parlerò del decoro urbano e della raccolta dei rifiuti sulla quale, nonostante i numerosi solleciti, non si è ancora raggiunto uno status di servizio dignitoso. Non mancheranno i temi “scottanti” dei parcheggi a pagamento e delle tariffe esose oppure del disastro economico generato dalle domeniche senza auto che stanno penalizzando i commercianti del centro dopo il periodo buio della pandemia. Un piano del commercio è quantomai necessario per valorizzare artigiani e commercianti che ad oggi ricevono solo vessazioni dal Comune. Insomma tratterò tutti i temi più attuali sui quali la città attende risposte che vanno al di là del populismo dei 5 Stelle. Una amministrazione autoreferenziale che rischia di far perdere importanti possibilità alla città per manifesta incapacità di chi dovrebbe gestire la cosa pubblica con trasparenza e imparzialità”.