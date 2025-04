Grande successo per il Marketing & Retail Summit di Bari alla Villa Romanazzi Carducci, che si conferma un’occasione unica per fare networking tra le aziende e il mondo della GDO oltre ad esplorare le trasformazioni in atto nel settore del retail, con particolare attenzione al ruolo sempre più strategico del Sud Italia. Quest’anno il tema della giornata è stato #retailutopia un nuovo concetto di grande valore e di primaria importanza per il futuro del retail, su cui si sono concentrati gli interventi di esperti e leader del settore che hanno discusso su: innovazione tecnologica, sostenibilità, inclusione e nuove generazioni. Numerose aziende lucane hanno preso parte all’evento, dimostrando come il Sud Italia stia diventando un motore di sviluppo per l’intero settore. La brillante conduzione di Cristina Lazzati assieme e l’organizzazione impeccabile di Mark Up e Gdoweek hanno permesso un confronto stimolante, con momenti di grande interesse, come il dialogo tutto al femminile su tema diversità, equità e inclusione nel retail con Filomena D’Antini, consigliera di parità nazionale, Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, Letizia Cantini, General Manager & Partner Svicom, Eleonora Graffione, presidente Donne del Retail ETS e Grazia De Gennaro, CDA con delega a Comunicazione, Sostenibilità e Diversity, Maiora SpA SB.

I Punti Salienti della Giornata

Tecnologia e Innovazione: la giornata ha evidenziato come l’intelligenza artificiale stia diventando una leva fondamentale per ottimizzare assortimenti, comunicazione e customer experience. L’uso della tecnologia non è solo un fattore di efficienza, ma una risposta alle nuove esigenze dei consumatori, che richiedono esperienze sempre più personalizzate e fluide. Collaborazione e Sinergie: la crescita del retail non passa più solo attraverso l’espansione individuale, ma attraverso partnership strategiche e la valorizzazione del territorio. Le alleanze tra diverse realtà distributive, come quelle tra Megamark e Sole365, dimostrano come la sinergia tra marchi e territori possa generare valore aggiunto e favorire lo sviluppo sostenibile del settore. Inclusione e Diversità: il ruolo delle politiche di equità e diversità come motori di cambiamento culturale e impatto positivo sul business. In un mondo sempre più globalizzato, il retail ha il dovere di diventare inclusivo, rispondendo non solo alle esigenze economiche, ma anche a quelle sociali e culturali dei consumatori. Nuove generazioni e format innovativi: le nuove generazioni di consumatori chiedono format più innovativi, coinvolgenti e adattati alle loro abitudini di vita. Il retail deve essere sempre più attrattivo e capace di rispondere alle aspettative di un pubblico che cerca esperienze nuove, non solo acquisti.

La Forza del Sud Italia nel Retail

Francesco Pomarico, Direttore Generale di Megamark, ha sottolineato come la gestione di più marchi sul territorio sia una delle forze del gruppo, che da anni opera con successo nel Sud Italia, attraverso un attento rispetto delle peculiarità locali. La collaborazione con Sole365, iniziata 12 anni fa, ha permesso al gruppo di affrontare sfide complesse e raggiungere obiettivi significativi in termini di fatturato e capacità di gestione di marchi diversi. Pippo Cannillo, amministratore delegato di Maiora, ha evidenziato l’importanza della sinergia tra le imprese per affrontare insieme le sfide future. La combinazione di competenze locali e grandi volumi permette di ottimizzare la gestione dei territori, mentre il rispetto delle specificità locali è fondamentale per il successo. Francesco Cicognola, Direttore Generale di PAC 2000A Conad, ha posto l’accento sul ruolo strategico della grande distribuzione organizzata (GDO) nel Sud Italia. Secondo Cicognola, i consumatori del Sud prestano grande attenzione alla qualità dei prodotti, soprattutto quelli locali, e sono sensibili ai prezzi. Il futuro del retail nel Mezzogiorno passa attraverso l’innovazione, l’espansione della rete commerciale e il rafforzamento delle filiere locali.

Sinergie e Collaborazioni tra Retailer

Il tema delle sinergie è stato ripreso anche da Giangiacomo Ibba, amministratore delegato di Abbi Group Crai, che ha sottolineato come le realtà locali possano sviluppare modelli di collaborazione per affrontare insieme le sfide del mercato. Le differenze nei formati e nelle strategie tra le diverse centrali distributive non impediscono la creazione di alleanze strategiche, che si rivelano essenziali per crescere in un mercato competitivo come quello del Sud Italia. Giovanni Arena, presidente di Gruppo VéGé e amministratore delegato di Gruppo Arena, ha parlato del futuro di Decò, un’insegna nata dal Sud, ma che potrebbe espandersi anche al Centro-Nord, senza compromettere la sua identità territoriale. La chiave del successo risiede nella capacità di diversificare le offerte e nel rafforzamento della redditività al metro quadrato.

L’Innovazione del Franchising e la Crescita dei Darkstore

Apulia Distribuzione, con il marchio Rossotono, ha scelto di intraprendere un percorso autonomo, creando una propria insegna che riflette le esigenze e le specificità del territorio. Michele Sgaramella ha raccontato come Apulia, dopo 25 anni di master franchising, abbia deciso di lanciarsi in un progetto che fosse profondamente radicato nel Sud e orientato al consumatore locale. Nel campo del quick commerce, Alberto Dolcetta di Glovo Italia ha illustrato la rapida crescita di questo modello di business, che sta ridefinendo il concetto di retail in Italia. Il futuro dei darkstore, ovvero i negozi esclusivamente destinati alla vendita online, si preannuncia sempre più interconnesso con le piattaforme digitali, in grado di soddisfare la crescente domanda di acquisti rapidi e convenienti.

Il Futuro del Discount: Evoluzione con MD

Un momento centrale del summit è stato l’intervento di Patrizio Podini, fondatore di MD, che ha analizzato l’evoluzione del discount, sottolineando come MD, partito dal Sud Italia, abbia saputo crescere e svilupparsi su scala nazionale. Il suo approccio è sempre stato quello di ascoltare le esigenze dei consumatori, adattandosi alle diverse aree del paese, ma mantenendo sempre il focus sull’efficienza e la qualità del servizio. MD, sotto la sua guida, ha saputo reinventare il concetto di discount, rendendolo competitivo e accessibile per tutti i consumatori, con un’attenzione particolare ai reparti freschi e a un’esperienza d’acquisto sempre più comoda e soddisfacente.

Can Retail Be Sexy? Il Futuro nelle Nuove Generazioni

Un altro tema interessante è stato quello della “sexiness” del retail, trattato da Anna Maria Pierro, CEO di Camomilla Italia, che ha parlato delle sfide di attrarre le nuove generazioni. Con il cambiamento nelle abitudini di consumo e l’ingresso delle generazioni più giovani, il retail deve evolversi per diventare non solo funzionale, ma anche interessante, stimolante e allineato con i valori delle nuove generazioni. In questo contesto, Alessandra Grendele, Direttrice Merchandise, Marketing and E-commerce di Carrefour Italia, ha condiviso la visione dell’azienda nell’affrontare le nuove sfide del mercato, con un focus sull’innovazione, la sostenibilità e l’inclusione. Ha evidenziato come Carrefour stia cercando di rendere il proprio approccio al retail più dinamico, con iniziative mirate ad attrarre i giovani consumatori, che cercano esperienze più personalizzate e responsabili.

Anche Sebastiano Sacilotto, Amministratore Delegato Risorse Umane di Lidl Italia, ha condiviso la visione di Lidl per il futuro del retail, puntando su un mix di innovazione e sostenibilità, come leve per attrarre il pubblico giovane. Sebastiano ha sottolineato l’importanza di investire nelle persone, formando team che sappiano rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Generazioni a Confronto: La Nuova Era del Retail

Un altro punto fondamentale dell’evento è stato il confronto tra diverse generazioni di imprenditori nel retail, esplorato durante l’intervento di Mario Gasbarrino, Amministratore Delegato di Decò Italia. Gasbarrino ha parlato delle sfide che il retail del Sud sta affrontando, in particolare in termini di competitività e adattamento alle nuove esigenze dei consumatori. Ha anche evidenziato l’importanza della valorizzazione del territorio e di un retail che sappia essere vicino alle persone.

Silvia Massa, CEO di Superemme, ha aggiunto al dibattito una prospettiva interessante, parlando delle opportunità e delle difficoltà di operare nel retail, con particolare attenzione al concetto di “prossimità”. Le sue riflessioni si sono concentrate sull’importanza di mantenere il legame con i territori e le comunità locali, per rispondere in modo più efficace alle necessità dei consumatori. Valentina Greco, Responsabile Commerciale di Consorzio Forza 3, ha discusso delle dinamiche competitive e delle opportunità di crescita nel retail, ponendo l’accento sulla necessità di rispondere con flessibilità alle richieste di un mercato sempre più dinamico e competitivo.

Il Marketing & Retail Summit di Bari ha dimostrato che il futuro del retail è strettamente legato alle specificità del Sud Italia. Il territorio, con le sue peculiarità socio-culturali, è una risorsa fondamentale per le imprese che intendono crescere in modo sostenibile e innovativo. Le sinergie tra le diverse realtà distributive, l’attenzione alla sostenibilità e all’inclusione, e l’adattamento alle nuove abitudini dei consumatori sono gli ingredienti chiave per il successo del retail nei prossimi anni. Il Sud non è solo un mercato emergente, ma un punto di partenza per un’evoluzione del settore che guarda al futuro con ottimismo e determinazione.