Alessandro Martemucci, CEO di Officinae, presenterà all’evento &Love Story 2026 il Neverending Marketing, un approccio che trasforma il marketing da centro di costo a leva di valore sostenibile e duraturo. L’appuntamento è al WAO Romolo C30, nel cuore del business milanese, per una giornata che unisce strategia, innovazione e visione del futuro. Oggi 20 marzo 2026, il panorama del marketing lucano approda a Milano per un appuntamento che promette di ridefinire il concetto stesso di valore aziendale., CEO di, presenterà all’eventoil Neverending Marketing, un approccio che trasforma il marketing da centro di costo a leva di valore sostenibile e duraturo. L’appuntamento è al WAO Romolo C30, nel cuore del business milanese, per una giornata che unisce strategia, innovazione e visione del futuro.

Il Neverending Marketing: 28 elementi per navigare il cambiamento

Il modello presentato da Martemucci si fonda sull’Indice del Valore Sostenibile, uno strumento strategico che aiuta aziende e organizzazioni a misurare e migliorare il proprio impatto attraverso 28 elementi distribuiti in quattro ambiti fondamentali. Nel settore Business & Governance, troverai parametri come affidabilità, certificazione, efficienza, convenienza, essenzialità, trasparenza, impatto etico e solidale, oltre alla prossimità al luogo di produzione. L’ambito Ambientale include riduzione delle emissioni, energie rinnovabili, gestione dei rifiuti, conservazione delle risorse naturali, design sostenibile, ciclo di vita del prodotto e certificazioni ambientali.

La dimensione Sociale abbraccia accessibilità, inclusività, usabilità, comunicazione chiara, partecipazione della comunità, supporto a categorie svantaggiate ed educazione e formazione. Infine, l’area Digitale copre digitalizzazione responsabile, sicurezza dei dati, accesso equo alle tecnologie, innovazione sostenibile, educazione digitale, riduzione del divario digitale e trasparenza algoritmica. Questo indice, conforme alle linee guida ISO/UNDP PAS 53002:2024 e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, guida le organizzazioni verso un modello di economia rigenerativa, più giusto e inclusivo.

&Love Story 2026: dove i brand fanno la storia

L’evento milanese rappresenta molto più di una semplice conferenza. Come recita il manifesto di &Love Story: “Ci sono brand che raccontano storie, altri che fanno la storia”. Con il Metodo &Love, trasformi il tuo Know-How in Know WOW, l’unico asset emotivo che nessun algoritmo potrà mai replicare. In un mercato dove il customer journey è saltato in aria e le persone scrollano alla velocità della luce, decidendo in un millisecondo, l’evento offre gli strumenti per diventare la scelta numero uno.

La giornata affronta le sfide più urgenti del marketing contemporaneo: la sindrome da zero click, dove le ricerche muoiono su Google senza portare traffico al tuo sito; l’era dell’AI Search, con l’esplosione delle ricerche conversazionali che rischiano di far sparire la tua azienda; e il Trust Gap, l’opportunità enorme di costruire credibilità in un’epoca dove le aziende sono diventate l’istituzione più credibile in Italia. L’intervento di Martemucci sul Neverending Marketing si inserisce perfettamente in questo contesto, offrendo una bussola strategica per navigare la complessità del mercato attuale con un approccio che unisce performance economica e impatto sostenibile.

Informazioni Evento

Data: 20 marzo 2026

Orari:

Mattina: 10:00 – 13:00

Pomeriggio: 14:30 – 18:00

Luogo: WAO Romolo C30, Viale Cassala 30, 20143 Milano