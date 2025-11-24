Su queste tematiche si confronteranno Alessandro Martemucci, lean e frugal manager e autore del volume “Frugal Management”, e Roberto Lorusso, change manager e autore de “Il Vangelo del Change Management”, in un dialogo moderato dal Prof. Giovanni Schiuma, professore dell’Università LUM ed esperto in management dell’innovazione.

L’iniziativa, dedicata a organizzazioni, enti, imprese, e professionisti del territorio, si propone di approfondire il concetto di “Frugal e Change Management”, due metodologie che si fondono tra efficienza, sostenibilità e creatività per affrontare le sfide economiche e ambientali contemporanee. Chiamando i partecipanti a superare lo status quo, l’evento mira a stimolare il dialogo e la partecipazione attiva, offrendo uno spazio prezioso per il networking e la condivisione di esperienze.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano confrontarsi con esperti di primo piano nell’ambito del cambiamento organizzativo, e che credono nel valore della collaborazione come leva per l’innovazione.