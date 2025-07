Incidente sulla SP3 Matera Metaponto 2 morti e 2 feriti

Sono due le persone, marito e moglie residenti a Matera, le vittime dell’incidente verificatosi questa mattina sulla SP3, Matera Metaponto, che viaggiavano in direzione Metaponto sulla stessa auto insieme al figlio, rimasto ferito.

Ferito anche il conducente dell’altra auto coinvolta che tornava da Metaponto verso Matera dopo una notte in discoteca. L’incidente è avvenuto in località San Marco. Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico. Non si conosce la prognosi dei due giovani feriti.