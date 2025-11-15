La passione per la danza del ventre lucana consolida la sua presenza in Lombardia grazie a Linda Jael, insegnante e coreografa originaria di Stigliano (MT), che dal 16 novembre a Gallarate inaugurerà la nuova sede del Samsara Club. Un progetto che unisce competenza, creatività e un forte legame con le radici, portando nel cuore della Lombardia uno dei linguaggi artistici più affascinanti e antichi del mondo.

Un’arte che evolve con grazia e determinazione

La nuova apertura rappresenta un ulteriore traguardo nel percorso di Linda Jael, direttrice artistica del Samsara Club dal 2015. Pur vivendo e lavorando spesso lontano dalla Basilicata, l’artista ha mantenuto salde le proprie radici, trasformando quel legame con la terra d’origine in una fonte costante di ispirazione. Con il suo stile raffinato e innovativo, Linda unisce le tradizioni della danza orientale alle contaminazioni contemporanee, offrendo un approccio moderno e formativo a un pubblico sempre più vasto.

Una carriera tra palcoscenici e riconoscimenti

Il talento di Linda Jael è stato riconosciuto a livello nazionale. Nel 2009 ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana Solo classe A ai Campionati Italiani di Rimini e, poco dopo, il diploma di Maestro MIDAS con il massimo dei voti. Da insegnante e coreografa, ha formato numerose atlete di alto livello: solo negli ultimi Campionati Italiani FIDS, il suo Team Samsara ha ottenuto un bottino di 7 ori, 13 argenti e 5 bronzi.

Il suo nome è inoltre legato ai principali festival italiani dedicati alla danza, nei quali ha partecipato come danzatrice e docente. Tra le sue esibizioni più prestigiose spiccano Il Ballo del Doge a Venezia con Al Kimiya, oltre a partecipazioni televisive in programmi come “Alle Falde del Kilimangiaro” (RAI 3) e “Mezzogiorno in Famiglia” (RAI 2). Ogni sua performance racconta una danza vibrante e autentica, capace di unire sensualità, tecnica e forza interpretativa.

A Gallarate un nuovo punto di riferimento per la danza orientale

Con l’apertura a Gallarate, Linda Jael porta in Lombardia una nuova realtà dedicata alla danza orientale e alle discipline di movimento che promuovono benessere, consapevolezza corporea e arte. La nuova sede del Samsara Club si propone come un luogo di incontro, formazione e condivisione, aperto sia agli appassionati che a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questa forma d’arte.

“La danza del ventre è un linguaggio universale che parla al corpo e all’anima – afferma Linda Jael –. Con la nuova scuola desidero creare un punto di aggregazione artistica e culturale, un luogo dove ogni donna possa esprimere se stessa attraverso il movimento.”