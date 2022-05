LE DELEGAZIONI MATERANE DI FORZA ITALIA A NAPOLI PER INCONTRARE BERLUSCONI

By

Una folta rappresentanza dei delegati della provincia di Matera di Forza Italia, capeggiata dall’onorevole Michele Casino, ha preso parte, venerdì e sabato scorsi, alla Convention di partito “L’Italia del futuro” a Napoli. Nell’auditorium della Mostra di Oltremare i delegati materani del partito hanno potuto incontrare il presidente Silvio Berlusconi oltre ai vari ministri ed esponenti nazionali di Forza Italia presenti per l’occasione. “L’incontro di oggi col presidente Berlusconi – ha detto Casino- rafforza la consapevolezza di essere un partito attivo e propositivo che incarna i valori liberali, cristiani ed europeisti, come ribadito oggi dallo stesso presidente. Su questi principi stiamo impostando la campagna elettorale nei comuni in cui si voterà il prossimo 12 giugno”.