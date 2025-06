Tra le proposte più innovative presentate dalla Regione Basilicata alla kermesse internazionale We Make Future , in corso di svolgimento a Bologna, fino al 6 giugno, spicca il progetto “Valore Sostenibile” promosso dal manager materano Alessandro Martemucci e presentato in anteprima nazionale oggi nello stand lucano.

Cuore del progetto è l’ Indice del Valore Sostenibile , uno strumento strategico e operativo che consente ad aziende, enti e organizzazioni di misurare e migliorare il proprio impatto in quattro ambiti fondamentali della sostenibilità: Business e Governance, Ambiente, Sociale e Digitale

“L’Indice è stato ideato -afferma Martemucci – per guidare le organizzazioni in un percorso evolutivo concreto verso un modello di economia rigenerativa, più giusto, inclusivo e orientato al futuro. Attraverso un questionario di valutazione certificato è possibile attestare in modo oggettivo l’impatto di sostenibilità generato da un prodotto, servizio, processo o soluzione. L’indice infatti è conforme alla norma ISO/UNDP PAS 53002:2024, ai 17 goal dell’AGENDA 2030, ed è in linea con le Norme sulla Sostenibilità e Accessibilità Digitale. La valutazione, trasparente e strutturata, attribuisce un punteggio che certifica il livello di sensibilità ai temi della sostenibilità, contribuendo alla credibilità e alla competitività delle realtà coinvolte”. Il progetto Valore Sostenibile si presenta come una delle proposte più concrete e applicabili tra quelle volte a promuovere l’adozione diffusa di buone pratiche sostenibili, rappresentando al meglio l’impegno della Basilicata per l’innovazione etica e lo sviluppo sostenibile.