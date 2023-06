Matera, disagi in via Taranto: autotreno si incastra perchè manca la segnaletica. Traffico bloccato

Un autoarticolato di grosse dimensioni si è “incastrato” questo pomeriggio intorno alle 17 10 in via Taranto a Matera nei pressi di via Cosenza. A causa della stretta curva che si trova in quell’incrocio, l’autotreno non è riuscito a completare la svolta a sinistra rimanendo incastrato, nel tentativo di fare inversione, senza poter andare né avanti ne indietro. La circolazione è rimasta bloccata per circa 20 minuti nel tentativo di liberare il mezzo da quella situazione, dopo una serie di manovre millimetriche. Non è la prima volta che in quel punto i camion si incastrano: manca un cartello di divieto di accesso per autoarticolati da posizionare all’altra punta di via Taranto, cioè all’incrocio con via Sallistio, da dove il camion proveniva.