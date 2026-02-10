Matera, il campione Superbike, Nicolò Bulega, protagonista ai 50 anni del Centro Moto Ducati Colucci

Una giornata di festa, passione e grandi emozioni quella vissuta oggi a Matera, dove il Centro Moto Ducati Colucci ha celebrato i suoi 50 anni di attività ospitando uno dei volti più brillanti del motociclismo italiano: Nicolò Bulega, vice Campione del Mondo Superbike.

Nel pomeriggio, la storica concessionaria Ducati si è trasformata in un punto di ritrovo per appassionati e curiosi, accorsi numerosi per incontrare il pilota emiliano. Tra foto, autografi e momenti di confronto diretto con il pubblico, Bulega ha portato a Matera l’atmosfera delle grandi competizioni internazionali, rendendo ancora più significativo il traguardo del mezzo secolo di storia del Centro Moto Colucci.

Nato a Montecchio Emilia nel 1999, Bulega ha ripercorso le tappe principali della sua carriera: dagli esordi nelle minimoto al Motomondiale, fino al titolo iridato Supersport conquistato nel 2023 con Ducati e Aruba.it Racing. Un cammino culminato nel 2024 con l’esordio in WorldSBK, segnato dalla vittoria nella gara inaugurale in Australia e dalla lotta per il titolo mondiale fino all’ultimo round, chiuso con il secondo posto finale.

L’evento ha rappresentato non solo un momento di incontro con un grande campione, ma anche una celebrazione della storia, della tradizione e del legame tra Ducati e il territorio lucano, valori che il Centro Moto Colucci porta avanti da cinquant’anni. Un anniversario importante, festeggiato nel segno della passione per le due ruote e dello sguardo rivolto al futuro.