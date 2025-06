By

È stato finalmente rimosso nel pomeriggio di oggi il semaforo temporaneo installato sulla Strada Statale 7 Appia, all’altezza di Matera Sud, che per giorni ha causato forti disagi alla circolazione. L’impianto era stato posizionato per consentire una riparazione urgente a ridosso del ponte, un intervento che si è concluso nelle scorse ore, restituendo piena funzionalità alla carreggiata, inizialmente la rimozione era prevista per domenica 22 giugno.

Il semaforo, attivo da diversi giorni, aveva di fatto creato un collo di bottiglia in un punto nevralgico per i collegamenti da e verso Matera, rallentando soprattutto il traffico diretto verso la Basentana e le località balneari del Metapontino. Un disagio acuito dall’aumento della circolazione tipico del periodo estivo, con migliaia di veicoli in movimento tra città e costa.

La rimozione dell’impianto semaforico rappresenta un sollievo anche per i tanti pendolari che ogni giorno raggiungono Matera per motivi di lavoro e arriva a pochi giorni dalla festa patronale della Bruna, in programma il 2 luglio, quando la città sarà chiamata a gestire un’importante affluenza di visitatori.

Con il ripristino della viabilità ordinaria, si chiude una parentesi di disagi e rallentamenti, restituendo maggiore fluidità e sicurezza alla circolazione in uno dei tratti più trafficati dell’intero territorio materano.