Misure di sicurezza molto elevate per Matera che si prepara ad ospitare il G20 dei ministri degli esteri mondiali il giorno 29 giugno. Da oggi in diverse strade centrali è iniziato il posizionamento delle barriere necessarie a scongiurare rischi di attacchi terroristici. Alcune strade non sono transitabili, le deviazioni sono indicate in loco.