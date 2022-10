Matera, vigili urbani al lavoro con il nuovo telelaser.

Telelaser contro l’eccesso di velocità in città. Oggi prove tecniche a Matera da parte dei vigili urbani per testare il nuovo rilevatore di velocità arrivato ieri. I vigili insieme all’assessore comunale al traffico Michelangelo Ferrara, al Comandante dei Vigili, Paolo Milillo, e al tenente Giacomo Patierno stanno provando l’apparecchio di rilevazione della velocità sulla strada di ingresso a Matera centro (Aia del Cavallo) dove vige il limite di 50 km/h. Nei prossimo giorni l’apparecchio entrerà in funzione e coloro che non rispetteranno i limiti saranno fermati e sanzionati.