Un evento speciale si terrà domani a Pisticci per presentare un nuovo emozionante progetto turistico.

L’appuntamento è per mercoledì 7 agosto alle 18:15 in Piazza Umberto I a Pisticci, durante il Lucania Film Festival. Qui verrà lanciato il progetto “Tra Matera e Mare: rural wine experience” e il nuovo marchio turistico MATERAMARE.

L’evento fa parte del Radio Festival, che quest’anno celebra i 100 anni della radio. Ospiti importanti, quali Severino Fiore, Giuseppe Lalinga e Alessandro Martemucci, saranno i referenti del progetto che interverranno durante il live podcasting.

Il progetto “Tra Matera e Mare” vuole creare nuovi percorsi turistici che collegano Matera al mare. L’idea è di far conoscere la cultura dei paesi dell’entroterra e promuovere un turismo rurale e tranquillo.

Gestito da Studio Risorse S.r.l. in cooperazione con le aziende agricole e vitivinicole lucane F.lli Dragone, Masseria Crocco e Fontanarosa Vini, oltre a numerosi altri partner coinvolti, il progetto è finanziato nell’ambito del Programma FEASR Basilicata 2014-2020 Misura 16.3.

Durante l’evento, i partecipanti potranno scoprire questi nuovi itinerari turistici e le eccellenze della regione, immergendosi nelle tradizioni rurali lucane in modo innovativo e sostenibile.

Non perdete questa occasione di scoprire un nuovo modo di vivere la Basilicata!