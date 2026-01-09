La prevenzione oncologica entra nel mondo del lavoro e diventa un pilastro di welfare aziendale e responsabilità sociale. Nella mattinata di venerdì 9 gennaio, la sede Miccolis S.p.A. Società Benefit di via Macchia San Luca a Potenza ha ospitato una giornata di visite senologiche gratuite dedicate alle dipendenti. L’iniziativa, frutto del protocollo d’intesa tra la Consigliera Regionale di Parità Ivana Pipponzi, la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza Simona Bonito e l’IRCCS CROB di Rionero in Vulture, ha portato i programmi di prevenzione oncologica direttamente nella sede della Miccolis di Potenza, offrendo alle lavoratrici la possibilità di sottoporsi a screening durante l’orario di lavoro. Il Centro di Riferimento Oncologico ha messo a disposizione personale medico specializzato e strumentazione sanitaria, permettendo lo svolgimento degli screening in azienda e durante l’orario di lavoro, con l’obiettivo di favorire l’accesso alla diagnosi precoce, in particolare per le lavoratrici che, a causa degli impegni professionali e familiari, spesso rinviano controlli fondamentali per la tutela della propria salute. L’attività risponde all’esigenza di rendere la prevenzione più accessibile e concreta, superando barriere organizzative e logistiche e offrendo un servizio qualificato, semplice e immediato, integrato nei contesti lavorativi. “La prevenzione e l’informazione su temi delicati come la salute delle donne rientrano pienamente nel nostro sistema di valori e nelle politiche di welfare aziendale”, afferma Aurelia Miccolis, Direttore Generale di Miccolis S.p.A. Società Benefit – la giornata di oggi dimostra come sia possibile costruire una sinergia virtuosa tra pubblico e privato per un obiettivo comune: tutelare la salute delle persone e promuovere il benessere nei luoghi di vita e di lavoro”.

L’iniziativa, dedicata alle dipendenti residenti in Basilicata, costituisce un esempio concreto di responsabilità sociale d’impresa e conferma l’impegno di Miccolis nella promozione di prevenzione, salute e benessere all’interno del contesto lavorativo.