Miccolis S.p.A. azienda operante nel trasporto pubblico locale con il brand BusMiccolis, compie un passo strategico di rilievo nel proprio percorso di sviluppo diventando ufficialmente Società Benefit. Una scelta che sancisce l’impegno dell’azienda a integrare in modo strutturale la sostenibilità ambientale e sociale nel proprio modello di business, affiancando alla creazione di valore economico la generazione di un impatto positivo e duraturo sui territori, sulle persone e sull’ambiente. La trasformazione in Società Benefit rappresenta non solo un’evoluzione giuridica, ma una precisa assunzione di responsabilità. Le finalità di benefit comune, oggi formalmente inserite nello statuto societario, diventano parte integrante della governance e orientano le decisioni strategiche e operative dell’azienda, rafforzando un approccio imprenditoriale fondato su trasparenza, responsabilità e visione di lungo periodo.

«Diventare Società Benefit significa rendere esplicito e misurabile un impegno che per Miccolis è da sempre parte della propria identità», dichiara Aurelia Miccolis, Direttore Generale di Miccolis S.p.A.. «È una scelta che rafforza la nostra visione di impresa responsabile e ci impegna, ogni giorno, a bilanciare la crescita economica con la creazione di valore sociale e ambientale, generando un impatto positivo e concreto per le comunità e i territori in cui operiamo».

In questa prospettiva, Miccolis S.p.A. consolida il proprio ruolo come attore economico responsabile, capace di coniugare performance e valore condiviso. La trasformazione infatti non è solo un atto formale, ma un’evoluzione della governance. che si impegna a bilanciare l’interesse dei soci con il benessere dei propri stakeholder: dipendenti, clienti, fornitori, comunità locali e ambiente.

Le finalità della Società Benefit comune individuate dall’azienda si articolano in quattro ambiti principali:

Comunità e Territorio , con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo sociale ed economico dei contesti in cui Miccolis opera, rafforzando il legame con le comunità locali;

, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo sociale ed economico dei contesti in cui Miccolis opera, rafforzando il legame con le comunità locali; Mobilità e Innovazione , attraverso investimenti in soluzioni tecnologiche e modelli di mobilità sostenibile, efficienti e accessibili;

, attraverso investimenti in soluzioni tecnologiche e modelli di mobilità sostenibile, efficienti e accessibili; Ambiente , mediante l’integrazione della sostenibilità in tutte le fasi delle attività aziendali e la riduzione dell’impatto ambientale;

, mediante l’integrazione della sostenibilità in tutte le fasi delle attività aziendali e la riduzione dell’impatto ambientale; Persone, promuovendo un ambiente di lavoro inclusivo, attento alla valorizzazione, alla crescita e alla formazione continua.

In conformità alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Miccolis S.p.A. si impegna a misurare e rendicontare annualmente l’impatto generato rispetto alle finalità di beneficio comune, garantendo la massima trasparenza nei confronti di tutti gli stakeholder. «Questo passaggio – conclude Aurelia Miccolis – segna l’inizio di un percorso di lungo periodo. Siamo convinti che la sostenibilità non sia un vincolo, ma un’opportunità nonché una leva strategica capace di guidare l’innovazione, rafforzare la competitività e creare valore duraturo per l’azienda e per la collettività». Con questo traguardo, Miccolis S.p.A. apre un nuovo capitolo della propria storia, orientato a uno sviluppo responsabile, inclusivo e sostenibile.