Miccolis S.p.A. Società Benefit è tra le aziende finaliste della terza edizione del Blue Green Economy Award, il prestigioso riconoscimento promosso dall’Associazione For Human Community, nell’ambito del network Comunicazione Italiana, che valorizza le imprese capaci di trasformare i principi della sostenibilità in strategie e progetti concreti, generando valore economico, sociale e ambientale. L’azienda, tra i principali operatori del trasporto pubblico locale del mezzogiorno, è stata selezionata nella categoria “Sostenibilità Economica – Grandi Imprese“, distinguendosi tra 238 candidature provenienti da tutta Italia per il proprio impegno sui temi ESG, della mobilità sostenibile e del welfare aziendale. Il 16 settembre a Napoli la proclamazione dei vincitori del Trifoglio d’Oro.

La candidatura di Miccolis è stata ammessa alla fase finale grazie al progetto “Miccolis Impact: mobilità sostenibile, benessere e innovazione sociale“, che sintetizza il percorso ESG intrapreso dall’azienda negli ultimi anni. Tra le iniziative più significative figurano la compensazione delle emissioni di CO₂ attraverso il progetto Alberami, la realizzazione dell’hub di ricarica elettrica di Torino, l’introduzione di misure di welfare innovative, come il congedo mestruale retribuito, e il rafforzamento della governance sostenibile con la trasformazione in Società Benefit.

Perchè Miccolis S.p.A. Società Benefit è tra le aziende finaliste della terza edizione del Blue Green Economy Award

Alla base della candidatura vi è un percorso strutturato che integra sostenibilità, innovazione e responsabilità sociale nel modello di business aziendale. Negli ultimi anni Miccolis ha promosso numerose iniziative dedicate al benessere delle persone e delle comunità, allo sviluppo della mobilità sostenibile e alla sensibilizzazione su temi di interesse sociale, come le campagne realizzate in collaborazione con AVIS Basilicata per promuovere la cultura della donazione del sangue.

“Essere tra i finalisti del Blue Green Economy Award rappresenta per noi un importante riconoscimento del percorso intrapreso come Società Benefit”, dichiara Aurelia Miccolis, Direttore Generale di Miccolis S.p.A. Società Benefit. “La sostenibilità è un valore che guida quotidianamente le nostre scelte strategiche e operative. Significa investire nelle persone, innovare i servizi, creare valore condiviso per i territori e contribuire a costruire una mobilità sempre più responsabile, inclusiva e orientata al futuro.”

La cerimonia di premiazione si terrà mercoledì 16 settembre alle ore 17.00, presso il Salone Margherita di Napoli, dove saranno proclamate le nove aziende vincitrici, una per ciascuna categoria e classe dimensionale. Alle imprese premiate sarà conferito il Trifoglio d’Oro 2026, simbolo dell’eccellenza italiana nei percorsi di sostenibilità, innovazione e creazione di valore condiviso.