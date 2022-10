Uno scontro tra uno scooter adibito al trasporto della pizza ed una autovettura Smart si è verificato questa sera a matera in via Nazionale, nei pressi del distributore di carburanti Esso. Ad avere la peggio nell’impatto è stato il giovane conducente dello scooter 125 che era in giro per consegnare le pizze. Per fortuna il ragazzo sembra aver riportato solo lievi conseguenze. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale per stabilire la dinamica del sinistro.