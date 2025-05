MotoGP: i favoriti del Mondiale 2025 dopo un terzo di campionato

Un campionato affascinante, coinvolgente, tutto da seguire. Come sempre. Il campionato Mondiale di MotoGP 2025 ha preso da qualche settimana il via e come sempre non sta deludendo tutti i tifosi delle corse sulle due ruote. È un campionato che è iniziato con il dominio di Marc Márquez, ma il tricolore è ben difeso da Pecco Bagnaia, il principale italiano in grado di contrastare gli spagnoli. E infatti la corsa al titolo Mondiale, per ora, sembra a tre dove i maggiori contendenti: come dicono i pronostici di media e addetti ai lavori e come dimostrano le quote sulla MotoGP oggi a lottare per conquistare il titolo sono innanzitutto Marc Marquez, Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Tre grandi campioni.

MotoGp 2025: la situazione dopo 6 gare

Dopo le prime 6 gare del Campionato Mondiale di MotoGP 2025 su un totale di 22, la classifica vede il dominio di Marc Márquez, con Francesco Bagnaia come principale rivale italiano. Tra i due c’è un distacco di 51 punti ma la partita è ancora aperta. Resta la Ducati la moto di riferimento, avendo conquistato 722 punti su 740 possibili nel 2024. Ovviamente anche gli altri italiani, come Enea Bastianini, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli, sono competitivi ma restano gli outsider del torneo. Dopo 6 Gare Marc Márquez guida la classifica con 74 punti su 74 a disposizione. Per lui è stato un inizio di stagione impeccabile grazie alla conquista di 2 pole position, 2 vittorie in Sprint e 2 vittorie nei Gran Premi. A Le Mans, è stato il più veloce nella Practice e ha chiuso il weekend con un secondo posto nella Sprint, dietro a Johann Zarco, con Bagnaia che sta vivendo un momento difficile senza punti anche nel GP di Francia. E infatti per il momento è Alex Márquez il secondo in classifica, a 22 punti da Marquez, con 6 podi in Sprint.

Bagnaia su tutti

E Bagnaia? Francesco Bagnaia, è il miglior italiano in classifica mondiale, terzo a -51 punti da Marc Márquez. Fino ad ora ha conquistato 4 podi in Sprint, ma ha faticato a Le Mans, finendo sesto nella Sprint e coinvolto in un contatto con Joan Mir che lo ha costretto a ritirarsi presto. Ma anche se sono un paio di weekend che gira male, resta un favorito per il titolo grazie alla sua esperienza e alla competitività della Ducati.

Gli sfidanti per la vittoria finale

Non bisogna però distrarsi in un motomondiale e considerare che ci sono anche altri favoriti per il Titolo. Al momento è chiaro che è Marc Márquez il favorito numero uno per la vittoria, almeno al momento. Il campione spagnolo è abile sia in Sprint che in gara lunga ma deve guardarsi bene le spalle dagli avversari Ovviamente in primis da Francesco Bagnaia che resta il contendente numero uno nonostante un avvio altalenante. D’altronde è pur sempre il campione del 2022 e del 2023, e ha dimostrato di poter rimontare grandi distacchi in passato (91 punti nel 2022). Poi c’è l’outsider Alex Marquez che sta facendo benissimo in sella alla BK8 della Gresini Racing. E poi ci sono gli altri terribili italiani, come Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio e il francese Fabio Quartararo. Sono atleti temibili, che se iniziano ad avere costanza di rendimento possono essere davvero pericolosi, capaci di exploit su piste favorevoli alle loro caratteristiche.