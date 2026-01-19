iNEWS è lo smart magazine digitale dedicato alla sicurezza sul lavoro e all’ingegneria della compliance. La rivista, gratuita e accessibile in formato PDF con integrazioni QR-Code, offre approfondimenti tecnici su risk management, ingegneria forense e novità legislative. iNEWS è un nuovo progetto editoriale digitale interamente dedicato alla sicurezza sul lavoro, alla cultura d’impresa e all’evoluzione normativa. L’iniziativa editoriale nasce con l’obiettivo di valorizzare l’esperienza maturata sul campo da INGEST ingegneria e consulenza industriale, solida realtà operante a livello nazionale per aziende pubbliche, private e organizzazioni multinazionali.

Con un’informazione tecnica autorevole, costantemente aggiornata, accessibile e completamente gratuita, iNEWS intende promuovere un dialogo continuativo e qualificato tra imprese, enti, associazioni di categoria, clienti e partner, con l’ambizione di creare un punto di riferimento liberamente accessibile per professionisti e organizzazioni chiamati quotidianamente a confrontarsi con le sfide legate alla sicurezza, alla prevenzione e all’innovazione normativa.

iNEWS si fonda su un modello editoriale ibrido che coniuga l’immediatezza della pubblicazione digitale con la profondità dell’informazione specialistica. La rivista, fruibile gratuitamente in formato PDF, propone una selezione strutturata dei contenuti di maggiore rilevanza, consentendo una lettura rapida ed efficace dei temi chiave. Ogni contributo è corredato da QR-Code dedicati che rimandano ai contenuti integrali disponibili sul sito aziendale, dove è possibile accedere senza costi a materiali di approfondimento e agli aggiornamenti normativi in tempo reale.

Il progetto editoriale affronta tematiche centrali per il mondo delle imprese e delle Istituzioni, tra cui risk management, ingegneria forense, sicurezza digitale e cyber security, sviluppate con un approccio rigoroso ma orientato alla divulgazione tecnica qualificata. iNEWS si configura come uno spazio di analisi e confronto che spazia dalle novità legislative alle buone pratiche operative, valorizzando il contributo specialistico del team INGEST e il punto di vista di esperti esterni selezionati.

Elemento distintivo di iNEWS è la sua struttura multimodale, progettata per rispondere alle esigenze di un lettore contemporaneo che richiede rapidità di consultazione senza rinunciare alla completezza, all’affidabilità e all’autorevolezza dell’informazione. Il magazine si propone così come un ponte tra la tradizione editoriale e la dinamicità del digitale, adottando un linguaggio chiaro, accessibile e al tempo stesso tecnico.

Nel primo numero di iNEWS, spazio alla riflessione sulla tragedia di Crans-Montana con il parere di un esperto, la nuova norma sulla sicurezza L. 198/2025 e tanti altri temi sulla sicurezza. iNEWS è già disponibile gratuitamente per la consultazione sul sito ufficiale di INGEST all’indirizzo https://www.ingestweb.it/inews/INGEST-NEWS-01-2026_WEB.pdf.