Il “sogno americano” del Sud si ferma. Una frenata strategica dettata da geopolitica e saturazione del mercato: quali sono le reali prospettive per il turismo internazionale tra Puglia e Basilicata? Il ponte aereo che nell’ultimo anno ha ridotto le distanze tra il Mezzogiorno e la Grande Mela subisce una battuta d’arresto inaspettata. Neos, il vettore del Gruppo Alpitour, ha ufficializzato la sospensione del collegamento diretto Bari-New York per la stagione Summer 2026. Una decisione che arriva come una doccia fredda dopo i successi di traffico degli scali pugliesi nel 2025, ma che risponde a una logica di prudenza finanziaria in un panorama globale sempre più instabile. La scelta di Neos non è isolata, ma si inserisce in una revisione complessiva del network di lungo raggio. Due i fattori determinanti indicati dalla compagnia: il primo è l’evoluzione geopolitica determinato dalle tensioni internazionali continuano a influenzare i costi operativi e le rotte intercontinentali, spingendo i vettori a riconsiderare i mercati a maggior rischio di volatilità. Il secondo motivo è l’eccesso di capacità: sulla direttrice USA-Puglia si è assistito a una “bolla” di offerta. Con l’ingresso di competitor come United Airlines (che mantiene il volo su Newark), il numero di posti disponibili ha superato la domanda reale, portando a una progressiva contrazione delle prenotazioni negli ultimi mesi.

L’Impatto sulla Basilicata: la porta d’accesso per gli USA

Sebbene il volo atterri in Puglia, la sospensione colpisce duramente l’economia turistica della Basilicata. Per il brand Matera e per l’intera costa ionica, l’aeroporto di Bari rappresenta l’hub naturale per l’incoming americano, segmento che nel 2025 ha registrato una crescita a doppia cifra in termini di presenze internazionali nelle strutture lucane. Il turista statunitense che sceglie il Sud Italia è tipicamente un viaggiatore “high-spending”. La perdita del volo diretto rischia di dirottare questi flussi verso destinazioni più facilmente raggiungibili (come la Toscana o la Campania), a meno che il territorio non sappia compensare con servizi di trasferimento d’eccellenza dagli hub di Roma o Milano. La regione Puglia rimane una destinazione strategica e le parti sono già al lavoro su progetti alternativi per stimolare l’incoming. La sfida ora si sposta sulla capacità di diversificare anche in Basilicata: non solo grandi rotte transoceaniche, ma un consolidamento dei flussi europei che garantiscano stabilità durante tutto l’anno.