Il 19 marzo 2026, Alessandro Martemucci — CEO di Officinae, agenzia di marketing di Matera — sarà tra i relatori del Marketing Fest di Manfredonia, dove presenterà il suo modello di Neverending Marketing. Si tratta di un approccio che ridefinisce il ruolo del marketing aziendale, spostandone il baricentro dalla logica della vendita a breve termine verso la creazione di valore sostenibile e duraturo nel tempo.

Che cos’è il Neverending Marketing

L’idea alla base del modello è che il marketing non debba esaurirsi in campagne o singole azioni promozionali, ma diventare un processo continuo di generazione di valore per l’azienda, per i clienti e per il contesto in cui opera. Martemucci ha sviluppato questo approccio a partire dal suo lavoro sul Frugal Management — un modello gestionale ispirato ai principi di efficienza, essenzialità e impatto positivo — declinandolo in una metodologia praticabile anche dalle piccole e medie imprese.

Lo strumento operativo al centro del modello è l’Indice del Valore Sostenibile, sviluppato da Martemucci stesso. Si tratta di un sistema di misurazione che valuta prodotti, servizi e processi aziendali lungo 28 parametri distribuiti in quattro ambiti: Business & Governance (affidabilità, certificazione, efficienza, trasparenza, impatto etico), Ambientale (riduzione delle emissioni, energie rinnovabili, design sostenibile, ciclo di vita del prodotto), Sociale (accessibilità, inclusività, comunicazione chiara, supporto a categorie svantaggiate) e Digitale (sicurezza dei dati, trasparenza algoritmica, riduzione del divario digitale). L’indice è conforme alle linee guida ISO/UNDP PAS 53002:2024 e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, e prevede anche una certificazione formale per le organizzazioni che lo adottano.

Il Marketing Fest 2026

L’intervento di Martemucci si inserisce nel programma del Marketing Fest, evento giunto alla sua seconda edizione (dopo il debutto nel 2025, che aveva registrato oltre 300 partecipanti e 22 relatori) con lo slogan “Good Ideas”. Due giorni dedicati a marketing, branding e intelligenza artificiale, con speech, panel e workshop che coinvolgono professionisti del settore a livello nazionale. Martemucci rappresenterà al festival il punto di vista maturato nella sua esperienza lucana, portando un approccio metodologico radicato nel territorio del Sud Italia ma con ambizioni e riconoscimenti di respiro nazionale — il progetto Valore Sostenibile è stato tra i finalisti del festival “Campioni di InnovAzioni 2025” di Confindustria.

Informazioni pratiche

* Date: 19 e 20 marzo 2026, dalle 9 alle 17.

* Luogo: Regiohotel Manfredi, Manfredonia (Puglia).

* La partecipazione è gratuita, previa registrazione obbligatoria su www.marketingfest.it.