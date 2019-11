Nuova stazione di Matera: la gaffe delle FAL che “dimentica” di invitare l’Ordine degli architetti alla inaugurazione

By

Inaugurazione in pompa magna questa mattina per la nuova stazione Fal di Matera progettata dall’architetto Stefano Boeri. Ma alla presentazione ufficiale del nuovo terminal ferroviario con la discussa mega pensilina che marca pesantemente Piazza della Visitazione non sono stati invitati gli architetti materani.

La FAL ha “dimenticato” di invitare alla cerimonia l’Ordine degli Architetti di Matera. Una gaffe non da poco considerando che il presidente degli architetti materani, Pantaleo de Finis, aveva offerto la massima disponibilità e collaborazione per tenere alto il dibattito sulle scelte cittadine.

Un vero incidente diplomatico, peraltro incomprensibile, visto che si snobba una intera categoria di professionisti impegnata in prima linea nella progettazione urbana di Matera.