Quasi mezzo milione di persone raggiunte, due mesi di presenza costante sul territorio e un messaggio chiaro contro ogni forma di violenza di genere. Si è chiusa con risultati significativi la campagna di sensibilizzazione “Orange the World – Stop alla violenza contro le donne”, che ha visto la Miccolis SpA Società Benefit in prima linea, insieme all’Inner Wheel Club di Matera e all’Amministrazione comunale.

Avviata inizialmente come intervento della durata di quindici giorni, la campagna è stata estesa fino a quasi due mesi per volontà della direzione generale dell’azienda, trasformando il trasporto pubblico urbano in uno strumento di diffusione capillare del messaggio contro la violenza di genere.

Nel periodo compreso tra il 25 novembre 2025 e il 18 gennaio 2026 sono stati stimati circa 483.750 contatti potenziali tra passeggeri, studenti, cittadini e turisti, calcolati sulla base delle frequenze di viaggio, dei biglietti e degli abbonamenti venduti (fonte: Ufficio Mobilità Miccolis), senza considerare le visualizzazioni esterne dei mezzi. La campagna ha coinvolto 35 autobus allestiti con materiali informativi interni e uno speciale bus brandizzato, riconoscibile per le grafiche arancioni.

“Siamo orgogliosi del valore sociale generato da questa iniziativa”, ha dichiarato Aurelia Miccolis, Direttore Generale di Miccolis SpA Società Benefit. “La scelta di aderire alla campagna rappresenta una precisa assunzione di responsabilità e il contributo concreto dell’azienda a un cambiamento culturale necessario”.

Il Comune di Matera ha sostenuto l’iniziativa come partner istituzionale. L’Assessore alle Pari Opportunità e Politiche di Genere, Stefania Draicchio, ha evidenziato come la diffusione capillare di messaggi di sensibilizzazione contribuisca a rafforzare la consapevolezza collettiva e il confronto sul tema della violenza di genere, in linea con le indicazioni del Dipartimento per le Pari Opportunità e dell’ANCI.

Per l’Assessore alla Mobilità, Daniele Fragasso, il risultato ottenuto dimostra l’efficacia della collaborazione tra istituzioni e operatori economici, sottolineando il valore della rete costruita attorno al progetto.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla Presidente dell’Inner Wheel Club di Matera, Brunella Massenzio, che ha definito la campagna “una presa di posizione concreta, capace di portare il tema del rispetto e della prevenzione negli spazi quotidiani della città”.

Con la conclusione dell’iniziativa, Miccolis SpA Società Benefit conferma il proprio impegno sui temi della responsabilità sociale, promuovendo un modello di trasporto pubblico attento non solo alla mobilità, ma anche alla diffusione di valori condivisi.