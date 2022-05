Parcheggi blu a Matera: si pagherà anche in via Gattini e via Piave. Protestano residenti e commercianti.

Anche via Gattini e via Piave a Matera diventeranno presto zone di parcheggio a pagamento. Si completa, di giorno in giorno, il quadro delle aree di parcheggio blu mentre diminuiscono gli stalli per la sosta gratuita. Molti abitanti e commercianti delle zone interessate dalle nuove aree blu stanno esprimendo dissenso perchè si ritengono penalizzati da questa decisione.

Gli spazi dedicati alla sosta in quella zona erano già esigui e inoltre essendoci palazzi storici non erano previsti di garage o box auto, quindi i residenti non sanno più dove parcheggiare l’auto e i commercianti lamentano un probabile ulteriore calo del fatturato.