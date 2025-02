Si terrà venerdì 28 febbraio 2025, alle ore 18, al Circolo La Scaletta di Matera, in Via Sette Dolori, n.10 la presentazione del libro di Salvatore Garbellano, docente a contratto presso il Politecnico di Torino, “Imprenditori trasformazionali e management di movimento”, edito da Franco Angeli, è organizzata da Federmanager Basilicata e dal Circolo Culturale La Scaletta.

L’incontro si propone di esplorare le strategie di successo delle piccole e medie imprese italiane che sono riuscite a prosperare in contesti politici, economici e sociali segnati da rapidi cambiamenti e incertezze.

L’evento offrirà ai partecipanti l’opportunità di approfondire il ruolo dell’impresa per costruire un futuro capace di creare valore per le persone, le organizzazioni e il territorio e di presentare le strategie innovative per affrontare le trasformazioni aziendali in un’ottica di sostenibilità e valorizzazione dei collaboratori.

A introdurre l’evento, i saluti istituzionali di Franco Di Pede, presidente del Circolo Culturale La Scaletta e l’introduzione a cura di Luigi Prisco, presidente di Federmanager Basilicata. A seguire, interverranno tre ospiti che discuteranno con l’autore sul tema: Giovanni Schiuma, Direttore del dipartimento di Ingegneria LUM; Martina Montinaro, Phd e Senior Scientific Project Manager CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici); Giuseppe Luongo, HR Manager di spicco nel panorama aziendale italiano.

In un’epoca in cui adattabilità e innovazione sono cruciali, questo incontro rappresenta un’occasione imperdibile per confrontarsi con esperti del settore, ampliare la propria rete professionale e ispirarsi a nuove strategie di leadership e management per far crescere le imprese, risolvere problemi e superare le difficoltà di attrarre talenti. L’evento è aperto a manager, imprenditori e professionisti e studenti interessati a condividere nuove soluzioni, tematiche e tendenze. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati.